Raja: quel avenir pour Badr Benoun ?

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Le Raja n’a pas encore tranché pour l’avenir de Badr Benoun. Toujours présent aux entraînements et pleinement impliqué dans la préparation, le capitaine des Verts pourrait aussi bien poursuivre l’aventure que quitter le club cet été.

D’après une source de Le Site info, son cas divise en interne. La commission sportive souhaite tourner la page, notamment en raison de son âge, tandis que Nasreddine Nabi compte toujours sur lui. L’entraîneur estime que l’expérience et le leadership du défenseur restent indispensables à son groupe.

Benoun conserve également le soutien d’une partie du public après une saison convaincante, durant laquelle il a prouvé qu’il pouvait encore jouer un rôle important au sein de l’équipe. Son avenir devrait donc dépendre de la décision finale de la direction.

H.M.