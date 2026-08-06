Réunion de la FIFA à Rabat : Infantino et la direction prônent l’unité et la transparence

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité de direction de la Fifa a tenu, mercredi à Rabat, une réunion qualifiée de « positive et constructive ».

À l’issue de cette réunion, le secrétaire général de la FIFA et plusieurs membres du Comité directeur de la FIFA ont réaffirmé leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, lequel est le seul dirigeant élu par les 211 associations membres de la FIFA, indique un communiqué de l’instance dirigeante du football mondial.

Le président de la FIFA a, pour sa part, réitéré son soutien total au secrétaire général et à l’administration de la FIFA, qu’il a remerciés pour leurs efforts aussi indispensables que remarquables en vue de la réalisation de sa vision.

A cette occasion, il a été évoqué et convenu que les processus, communications et interactions entre le président de la FIFA, le secrétaire général et le Comité directeur de la FIFA prévus pour la mise en œuvre de ladite vision pouvaient et devaient être constamment améliorés dans l’optique de gagner en efficacité et efficience.

L’excellent travail accompli par l’administration de la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde 2026 a d’abord été salué, le succès de la compétition reposant justement sur l’unité et l’esprit d’équipe démontrés par le président de la FIFA, le secrétaire général et l’administration de la FIFA, précise la même source.

À ce titre, la direction de la FIFA est absolument convaincue que les conclusions de la réunion de Rabat renforceront la gouvernance de la FIFA, contribueront à rétablir la confiance dans l’organisation et permettront de préparer les événements majeurs et les défis à venir dans un esprit d’unité et de transparence, le tout sans perdre de vue la mission de la FIFA consistant à développer le football à travers le monde.

La réunion a également été l’occasion de reconnaître que des erreurs avaient été commises dans le cadre de la proposition relative à FIFA Forward Enterprise (FFE). Il a ainsi été convenu qu’il n’y avait aucunement une quelconque intention d’exclure le Conseil de la FIFA et les associations membres de la FIFA dudit processus, et que les choses auraient dû être gérées différemment.

Il a également été admis que des erreurs ont été commises après la divulgation de la proposition dans les médias.

Dans une lettre distincte au Conseil de la FIFA ainsi qu’aux associations membres de la FIFA des excuses pour ces erreurs leur ont été adressées, accompagnées de l’engagement qu’elles ne se reproduiraient plus à l’avenir.

Les faits feront l’objet d’un examen, après quoi un rapport sera présenté au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine séance.

« Comme indiqué précédemment, il convient de noter que même si la proposition aurait quoi qu’il en soit été soumise à l’approbation des associations membres et du Conseil de la FIFA, elle n’est désormais plus envisagée. Le projet ayant été retiré, il est entendu que la FIFA ne tolérera plus aucune atteinte à son intégrité, à sa bonne gouvernance et à son respect des procédures, et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver son nom et sa réputation », souligne le communiqué de la FIFA.

« Chaque situation est riche d’enseignements, et la FIFA tient, au regard de celle que nous vivons aujourd’hui, à renforcer l’amélioration continue de ses processus. Il est toutefois important de souligner que, bien que des erreurs aient été commises, l’ensemble des actions entreprises l’ont été dans le strict respect du cadre réglementaire de la FIFA », poursuit la même source.

« La FIFA travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour continuer à soutenir le développement du football, par le biais du programme FIFA Forward, au profit des 211 associations membres de la FIFA, des confédérations et des associations régionales », conclut le communiqué.