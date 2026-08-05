FIFA: Infantino tient une réunion au Maroc

Le président de la Fifa Gianni Infantino, assailli de critiques après un projet finalement avorté d’ouverture de l’instance mondiale aux investisseurs privés, a tenu mercredi au Maroc une réunion de crise avec de hauts responsables de l’organisation.

Cette réunion, qui n’était pas ouverte à la presse, s’est tenue au siège pour l’Afrique de la Fifa, au sein du complexe Mohammed VI de Salé, près de Rabat, où des journalistes de l’AFP présents à l’une des entrées du complexe ont vu entrer plusieurs véhicules en fin de matinée.

En début de soirée, une source proche du dossier a indiqué sous couvert de l’anonymat que la réunion était terminée. Des journalistes de l’AFP présents à l’entrée du site ont vu deux voitures aux vitres teintées suivies d’un véhicule de police quitter les lieux peu avant 18h30 heure locale (17h30 GMT).

Levée de boucliers

A la tête de la Fifa depuis dix ans, Gianni Infantino a multiplié les projets clivants, jusqu’à annoncer la semaine dernière vouloir créer une société extérieure (la Fifa Forward Enterprise, FFE) pour gérer les activités commerciales de l’instance et les tournois comme les Coupes du monde, avec l’arrivée d’investisseurs privés.

Présenté à la surprise générale mardi dernier après qu’il a été révélé par la presse, le projet a finalement été retiré dans la nuit de vendredi à samedi face à l’opposition de nombreux acteurs du foot, dont la confédération européenne (UEFA).

Plusieurs cadres de la Fifa ont pris leurs distances ces derniers jours avec Infantino, dont Arsène Wenger, actuel directeur du développement du football mondial au sein de l’instance, et le secrétaire général de l’instance Mattias Grafström.

Ce dernier, dans une lettre aux salariés de la Fifa et consultée par l’AFP, a regretté « une série d’événements tristes et condamnables », qui ont « heureusement abouti à l’abandon permanent » du projet.

Le conseiller principal de Gianni Infantino Carlos Cordeiro avait déjà démissionné vendredi, disant s’opposer « catégoriquement » au projet d’Infantino.

S.L.