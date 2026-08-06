Discussions entre l’OM et Real Sociedad sur un éventuel transfert de Nayef Aguerd

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club espagnol Real Sociedad a engagé des discussions avec l’Olympique de Marseille pour un éventuel transfert de l’international marocain Nayef Aguerd, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2030, rapporte jeudi le site spécialisé Foot Mercato.

« Le défenseur international est convoité par la Real Sociedad, formation où il a évolué lors de la saison 2024-2025 avant de rejoindre à l’OM », souligne le média français, relevant que le club basque souhaite faire revenir celui qui a été la charnière de sa défense pendant une saison en prêt.

Selon la même source, « le joueur arrivé au club marseillais il y a un an pour 23 millions d’euros a donné son feu vert pour un retour à Saint-Sébastien ».

La Real Sociedad, vainqueur de la dernière Copa del Rey, espère convaincre le défenseur marocain de son projet à un moment où il s’apprête à disputer l’Europa League sous la supervision de l’entraineur Pellegrino Matarazzo.

Abordant le même sujet, le magazine sportif Onze Mondial indique que Nayef Aguerd « dispose d’une belle cote sur le marché et représente une valeur marchande particulièrement intéressante pour les Phocéens ».

Le club espagnol a accéléré ses contacts au cours des dernières heures pour s’adjuger les services du défenseur central dès la prochaine saison, ajoute la publication, relevant que « l’OM se voit contraint d’alléger sa masse salariale et de dégraisser son effectif cet été ».

Pur produit de l’Académie Mohammed VI, l’international marocain (30 ans) a débuté sa carrière au Fath Union Sport de Rabat, avant de rejoindre Dijon en 2018, puis Rennes en 2020. Il a ensuite pris la direction de la Premier League en 2022 avec West Ham, remportant la Ligue Europa Conférence.

En équipe nationale, Aguerd (55 sélections) fut l’un des artisans de la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde lors de l’édition de 2022 au Qatar.