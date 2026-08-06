Mineurs non accompagnés : le Maroc dénonce une instrumentalisation électorale en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

« Le Maroc s’est engagé, conformément aux Hautes Instructions Royales aux ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, à œuvrer à l’identification des mineurs non accompagnés en vue de leur retour à la patrie », apprend-on de source diplomatique marocaine.

Dans ce cadre, le Royaume du Maroc est prêt à œuvrer de concert avec ses partenaires espagnols et européens pour le retour des mineurs non accompagnés, a-t-elle affirmé.

La même source a, dans ce sens, déploré qu’ »à chaque fois que le débat sur l’immigration revient, des voix accusent le Maroc de ne pas coopérer ou de ne pas vouloir le retour de ces mineurs non accompagnés, comme ce cas précis en Espagne ».

« Certains acteurs politiques instrumentalisent cette question à des fins électorales, alors que la réalité est tout autre, qui n’a rien à voir avec ces insinuations », a-t-elle expliqué.

Pour cette source diplomatique, ces insinuations sont « fallacieuses et infondées ». « Le Maroc honore toujours ses engagements et le problème réside à chaque fois dans les obstacles à caractère administratif et judiciaire qui bloquent toute opération de retour », a-t-elle dit.

Et la même source de marteler que le Royaume du Maroc « ne peut en aucun cas accepter l’utilisation de cet alibi comme levier politique pour dire qu’il refuse de coopérer ou se désintéresse de cette question ».

« Si les partenaires veulent œuvrer pour favoriser ce retour, ils doivent faire un exercice en interne pour pouvoir transcender les obstacles que leurs législations et leurs pouvoirs administratif et judiciaire dressent devant cette opération », a-t-elle encore insisté.

S.L.