Jusqu’à 40 DH pour se garer: la colère monte à Marrakech (VIDEO)

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À Marrakech, la prolifération des faux gardiens de voitures suscite la colère des habitants et des touristes. Présents dans plusieurs quartiers et zones très fréquentées, ces individus occupent l’espace public et imposent leurs propres tarifs sans disposer d’une autorisation.

Les abus se multiplient, avec des prix pouvant atteindre 40 dirhams pour une simple place de stationnement. Une situation dénoncée par Mohamed El Harouali, acteur associatif.

Dans une déclaration à Le Site info, il a qualifié ces pratiques d’exploitation illégale, appelant les autorités à intervenir rapidement pour préserver l’image touristique de Marrakech et protéger les automobilistes.

Mohamed El Harouali recommande également aux conducteurs de privilégier les emplacements officiels afin d’éviter toute forme de pression.

Il plaide enfin pour le renforcement des contrôles sur le terrain, l’interpellation des personnes se présentant illégalement comme gardiens de voitures et une réorganisation du secteur autour d’un cadre juridique et de tarifs clairement définis.

H.M.