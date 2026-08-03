Brahim Diaz s’est marié avec sa compagne Luz Méndez (PHOTOS)

Le joueur a tenu à partager les images de son mariage dans une publication commune avec son épouse sur leurs comptes officiels Instagram.

Brahim Diaz a célébré son mariage en Grèce, où il a également partagé des photos d’une séance réalisée avec sa femme Luz Méndez, avec laquelle il entretient une relation depuis près de six ans.

À noter que Brahim Diaz célèbre ce lundi son 27e anniversaire, un jour seulement après son mariage. Le joueur devrait ensuite retrouver ses coéquipiers du Real Madrid pour poursuivre la préparation de la nouvelle saison.