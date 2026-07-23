Mondial 2026 : les valeurs marchandes de Bouaddi et Saibari explosent

Éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 par la France, les Lions de l’Atlas n’ont pas quitté le tournoi les mains vides. À titre individuel, Ayyoub Bouaddi et Ismaël Saibari figurent parmi les grands gagnants de la compétition, leurs prestations ayant considérablement fait grimper leur valeur marchande.

Selon les dernières estimations de Transfermarkt, les deux internationaux marocains comptent parmi les joueurs ayant enregistré les plus fortes progressions de valeur à l’issue du Mondial disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ayyoub Bouaddi se hisse à la troisième place du classement avec une revalorisation de 30 millions d’euros. Une progression spectaculaire qui confirme son ascension fulgurante et l’intérêt grandissant de plusieurs cadors européens, notamment Manchester City et le Real Madrid, qui suivent de près le jeune milieu de terrain marocain depuis plusieurs semaines.

Grâce à cette hausse, Bouaddi devance plusieurs stars du football mondial, parmi lesquelles Erling Haaland, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise, Julián Álvarez, Morgan Rogers, Pau Cubarsí, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, tous crédités d’une augmentation de 20 millions d’euros.

De son côté, Ismaël Saibari, récemment transféré au Bayern Munich, voit sa valeur marchande progresser de 15 millions d’euros pour atteindre 55 millions d’euros. Une revalorisation qui récompense son excellent parcours lors de la Coupe du monde et témoigne des attentes élevées qui entourent désormais le Lion de l’Atlas à l’aube de sa nouvelle aventure en Bavière.

D.Y