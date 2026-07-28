Le Real Madrid réalise un chiffre d’affaires record malgré une saison blanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a annoncé mardi avoir réalisé un chiffre d’affaires record de 1,221 milliard d’euros au titre de la saison 2025/2026, malgré une année blanche sur le plan sportif, marquée par l’absence de trophée.

« Les revenus d’exploitation, hors produits issus des transferts de joueurs, ont atteint 1,221 milliard d’euros, soit une progression de 3,1 % par rapport à l’exercice précédent », a indiqué le club espagnol dans un communiqué.

Le géant madrilène a souligné avoir franchi, pour la première fois, le seuil des 1,2 milliard d’euros de revenus, un niveau qu’ »aucune autre organisation sportive au monde n’a atteint à ce jour », consolidant ainsi sa position de club générant le plus de revenus dans l’industrie sportive.

Le Real Madrid a également fait état d’un bénéfice net de 26 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport aux 24 millions d’euros enregistrés lors de la saison 2024/2025.

Cette performance financière s’explique notamment par la conclusion de nouveaux accords de sponsoring ainsi que par l’augmentation des recettes générées par le stade Santiago-Bernabéu, récemment rénové. Les revenus liés à l’enceinte madrilène ont progressé de 11 % pour atteindre 363 millions d’euros.

Sur le plan sportif, en revanche, la saison écoulée a été plus contrastée pour le club merengue, qui a terminé sans titre majeur. Cette situation l’a conduit à se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts, avec les arrivées annoncées du milieu portugais Bernardo Silva, du latéral espagnol Marc Cucurella et du défenseur français Ibrahima Konaté, ainsi que celle de l’entraîneur José Mourinho.

Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid aurait également trouvé un accord avec l’ailier ivoirien du RB Leipzig, Yan Diomandé.