Mercato : Al-Ittihad veut s’offrir Nayef Aguerd

Le mercato estival continue de s’animer autour de l’avenir de l’international marocain Nayef Aguerd, défenseur de l’Olympique de Marseille, qui suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens et du Golfe.

Alors que les spéculations se multiplient sur sa prochaine destination, à la suite de ses performances remarquées, Al-Ittihad s’est invité avec insistance dans la course à sa signature afin de renforcer son secteur défensif. Le club saoudien fait toutefois face à une forte concurrence de plusieurs formations européennes désireuses de s’attacher les services du Lion de l’Atlas durant ce mercato.

Selon le site Africafoot, Al-Ittihad a transmis une offre officielle à l’Olympique de Marseille. Celle-ci prévoit un prêt assorti d’une obligation d’achat à l’issue de la saison, témoignant de la volonté du club saoudien de conclure rapidement cette opération.

Cette offensive intervient au moment où les négociations avec Al Sadd semblent marquer le pas. Le club qatari figurait pourtant parmi les principaux prétendants au recrutement de Nayef Aguerd.