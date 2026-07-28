L’entraîneur de l’OM souhaite un retour de Nayef Aguerd dès août

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio, a exprimé mardi son souhait de voir l’international marocain Nayef Aguerd reprendre l’entrainement collectif dès août prochain, affirmant qu’il est « sur le bon chemin au niveau de sa réathlétisation ».

« J’ai bon espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement avec le groupe lors du stage aux Pays-Bas début août. C’est une bonne nouvelle pour notre charnière centrale », a déclaré à la presse le nouveau technicien français

Le défenseur central marocain avait subi, le 12 mars dernier, une intervention chirurgicale réussie pour soigner une pubalgie persistante quelques semaines après sa participation avec les Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Lors de son premier point de presse à Marseille, M. Genesio a fait part de ses ambitions pour la prochaine saison, soulignant qu’il s’agit pour le club phocéen de s’assurer une place dans les compétitions européennes et de consolider sa position au classement de Ligue 1.

Il a indiqué qu’aux côtés d’Aguerd, l’Argentin Leonardo Balerdi a entamé les entrainements avec le groupe, alors que Fucondo Medina et Geronimo Rulli, finalistes de la Coupe du Monde, rejoindront l’équipe le 12 août.

Abordant le mercato estival en cours, l’entraineur a affirmé qu’il ne compte pas se séparer de l’ailier brésilien Igor Paixão après le départ des attaquants Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le club phocéen a obtenu dernièrement auprès de la Commission de contrôle des clubs professionnels (DNCG) une année supplémentaire pour endiguer ses pertes, tout en écopant d’une amende de 10 millions d’euros.

S.L.