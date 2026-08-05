La Colombie, prochain adversaire des Lions de l’Atlas ?

La Fédération royale marocaine de football est sur le point de finaliser le programme des Lions de l’Atlas lors des prochains rassemblements.

Depuis plusieurs semaines, la FRMF multiplie les discussions afin d’organiser une ou deux rencontres amicales entre septembre et octobre. Un match face au Mexique avait d’abord été envisagé, mais les engagements de la sélection mexicaine ont contraint la Fédération à explorer d’autres pistes. Des négociations sont désormais en cours pour une éventuelle confrontation avec la Colombie.

Mohamed Ouahbi souhaite privilégier les adversaires sud-américains après les enseignements tirés de la dernière Coupe du monde. Le sélectionneur estime que ce type de rencontre aiderait les Lions de l’Atlas à mieux répondre à l’intensité et à l’impact physique qui leur ont parfois posé problème durant la compétition.

H.M.