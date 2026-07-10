Maroc
Un blessé dans un terrible accident à Marrakech
Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin sur l’avenue Allal El Fassi, à Marrakech, impliquant trois voitures et une moto.
Selon les informations obtenues par Le Site Info, l’un des conducteurs a perdu le contrôle du volant avant de percuter deux autres véhicules circulant en sens inverse, ainsi qu’une moto qui était stationnée sur la voie publique. Une personne a été blessée et a été évacuée en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.
Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.
H.M
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