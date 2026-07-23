Le salaire de Nayef Aguerd le place parmi les candidats au départ de l’OM

L’Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage à l’occasion du mercato estival, avec pour objectif de réduire sa masse salariale et d’alléger son effectif en vue de la prochaine saison.

Selon les informations du quotidien français La Provence, le dossier de l’international marocain Nayef Aguerd est de nouveau à l’étude. Le défenseur figure désormais parmi les joueurs susceptibles de quitter le club cet été, dans le cadre de la stratégie marseillaise visant à diminuer les charges salariales.

La même source précise que les dirigeants de l’OM poursuivent l’examen des différentes offres et options disponibles. De son côté, le directeur sportif Grégory Lorenzi multiplie les réunions avec les agents des joueurs afin de trouver des solutions pour plusieurs dossiers en suspens.

À ce stade, le club phocéen n’a officialisé aucune nouvelle recrue, alors que le coup d’envoi de la Ligue 1 approche. Depuis l’ouverture du mercato, Marseille s’est contenté d’enregistrer trois départs.

Dans les prochains jours, l’entraîneur Bruno Genesio devrait tenir de nouvelles réunions avec la direction afin de définir les contours de l’effectif qui disputera la saison 2026-2027, tout en poursuivant la politique de réduction de la masse salariale avant la fermeture du marché des transferts.

D.Y