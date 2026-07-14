Olympique de Marseille : Nayef Aguerd reprend l’entraînement

Bonne nouvelle pour Nayef Aguerd. L’international marocain a officiellement repris l’entraînement avec l’Olympique de Marseille après plusieurs semaines d’absence, marquées par une blessure qui l’avait contraint à suivre un programme de rééducation.

Le défenseur central retrouve ainsi progressivement les terrains en vue de la préparation de la nouvelle saison. Pour annoncer son retour, l’OM a publié un message sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une photo du Lion de l’Atlas sous ses nouvelles couleurs et de la légende : « Nayef est de retour ».

Cette reprise marque une étape importante pour le joueur de 30 ans, qui avait été privé de la Coupe du monde 2026.

À quelques jours du début de la compétition, les examens médicaux avaient révélé qu’il n’était pas totalement remis de sa blessure, poussant le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, à le retirer de la liste des Lions de l’Atlas.

Pour pallier son absence, le staff technique avait convoqué Marwane Saâdane, appelé à renforcer le secteur défensif de la sélection marocaine durant le Mondial.

Désormais de retour sur les terrains, Nayef Aguerd va tenter de retrouver son meilleur niveau avec l’Olympique de Marseille.

Son objectif sera d’enchaîner les séances d’entraînement et de retrouver rapidement le rythme de la compétition afin de s’imposer comme un élément clé de la défense olympienne et de retrouver sa place en sélection nationale lors des prochaines échéances.

D.Y