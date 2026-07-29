Mercato : Al-Ittihad passe à l’offensive pour Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi se rapproche d’Al-Ittihad. Le club saoudien aurait transmis une offre officielle à Gérone afin de s’attacher ses services durant ce mercato estival.

Selon le journaliste saoudien Mohamed Al-Bakiri, Al-Ittihad serait désormais bien placé pour finaliser le transfert du milieu de terrain de 27 ans. La clause libératoire du joueur serait fixée à 20 millions d’euros.

La conclusion de l’opération dépendrait toutefois de la réponse de Gérone à la proposition saoudienne. Al-Ittihad souhaiterait régler le montant du transfert en deux ou trois versements.

A noter que Azzedine Ounahi avait rejoint Gérone durant l’été 2025 en provenance de l’Olympique de Marseille, en signant un contrat valable jusqu’en juin 2030. Sous les couleurs du club espagnol, le Marocain a disputé 24 rencontres, inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives.