La FRMF dément tout contact avec Shaqueel van Persie

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Le nom de Shaqueel van Persie revient régulièrement dans les médias étrangers, qui évoquent la possibilité pour le jeune joueur de 19 ans d’opter pour la sélection marocaine.

Le Site info Sport s’est renseigné sur les récentes rumeurs faisant état de négociations entre Shaqueel van Persie et la Fédération Royale Marocaine de Football afin de convaincre le joueur de représenter les Lions de l’Atlas.

Une source responsable au sein de la FRMF a assuré que ces informations sont sans fondement et qu’aucun nouveau développement n’est à signaler concernant un éventuel choix du joueur en faveur du Maroc, sans donner davantage de précisions.

Une autre source a confirmé cette version, expliquant que Shaqueel van Persie s’est illustré lors du dernier match de Feyenoord face à l’Atalanta, en inscrivant un but après son entrée en jeu, ce qui a poussé plusieurs pages sur les réseaux sociaux à relancer les spéculations autour d’une éventuelle convocation avec le Maroc.

Shaqueel van Persie fait régulièrement la une de la presse néerlandaise en raison de son statut de fils de la légende des Pays-Bas, Robin van Persie. La possibilité de le voir porter le maillot marocain est liée aux origines marocaines de sa mère.

H.M.