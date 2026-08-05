Vague de chaleur: les villes où il va faire très chaud au Maroc (Alerte météo)

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mercredi à vendredi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (39-42°C) est prévu mercredi à Essaouira.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, et Ouarzazate.

S.L