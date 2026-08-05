Vague de chaleur: les villes où il va faire très chaud au Maroc (Alerte météo)
Une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mercredi à vendredi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène (39-42°C) est prévu mercredi à Essaouira.
Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, et Ouarzazate.
S.L