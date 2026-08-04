Météo Maroc: temps chaud et averses orageuses ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 05 août 2026 :

– Temps chaud sur le Souss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord.

– Averses orageuses avec risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et localement sur le nord des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur l’Anti-Atlas, le Souss et le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 28/32°c sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 16/20°c sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et de 22/28°c partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au sud.

S.L.