Mohamed Salah s’engage avec Trabzonspor

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant vedette égyptien Mohamed Salah, qui a quitté Liverpool après neuf saisons est arrivé mercredi à Istanbul pour s’engager avec la formation de Trabzonspor.

Le club turc a confirmé sur X l’arrivée de l’international égyptien et a dévoilé ses premières images sous les couleurs grenat et bleu, marquant le début d’une nouvelle étape pour le capitaine des Pharaons.

« Aux supporters de Trabzonspor, êtes-vous prêts ? À très bientôt », s’est adressé à travers la même plateforme, le joueur de 34 ans aux supporters du club, lançant, en turc, le slogan emblématique du club « Bize Her Yer Trabzon ».

Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, Trabzonspor avait annoncé mardi sur X avoir entamé des « négociations » avec la superstar égyptienne, qui a quitté Liverpool en juin dernier avec autant de trophées.

Salah a acquis le statut de légende avec la sélection égyptienne (68 buts en 121 sélections), qui a atteint les 8e de finale du Mondial-2026, et à Liverpool, avec 257 buts et 123 passes décisives en 442 matches toutes compétitions confondues.

Trabzonspor, sacré champion de Türkiye pour la dernière fois en 2022, est le seul club d’Anatolie à tenir tête à Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grandes écuries stambouliotes.