Sport

Le Marocain Ibrahim Salah s’engage avec l’Antwerp FC

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 août 2026 - 21:35
Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain Ibrahim Salah a rejoint l’Antwerp FC, équipe de la Pro League belge, en provenance du club suisse du FC Bâle, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, a indiqué mardi le club belge.

L’ailier marocain, âgé de 24 ans, a fait ses débuts professionnels en Pro League avec La Gantoise, avant de rejoindre Rennes et Brest en France, avec lesquels il a disputé la Ligue des champions, a relevé le club dans un communiqué publié sur son site web.

Au total, Salah compte 129 apparitions et 21 buts, a souligné le “Matricule 1”, souhaitant la bienvenue à son nouvel attaquant.

L’Antwerp a aussi présenté mardi son nouvel entraîneur, l’Allemand Marvin Compper.

S.L.

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 août 2026 - 21:35
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