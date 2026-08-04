Sport
Le Marocain Ibrahim Salah s’engage avec l’Antwerp FC
Par LeSiteinfo avec MAP
L’attaquant marocain Ibrahim Salah a rejoint l’Antwerp FC, équipe de la Pro League belge, en provenance du club suisse du FC Bâle, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, a indiqué mardi le club belge.
L’ailier marocain, âgé de 24 ans, a fait ses débuts professionnels en Pro League avec La Gantoise, avant de rejoindre Rennes et Brest en France, avec lesquels il a disputé la Ligue des champions, a relevé le club dans un communiqué publié sur son site web.
Au total, Salah compte 129 apparitions et 21 buts, a souligné le “Matricule 1”, souhaitant la bienvenue à son nouvel attaquant.
L’Antwerp a aussi présenté mardi son nouvel entraîneur, l’Allemand Marvin Compper.
S.L.
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