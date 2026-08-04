Lions de l’Atlas: le fils de Robin van Persie dans le viseur du Maroc

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La Fédération royale marocaine de football suit de près la situation de Shaqueel van Persie. L’instance aurait déjà pris contact avec le jeune attaquant dans le cadre de sa politique visant à attirer les talents binationaux.

Selon plusieurs médias marocains et néerlandais, la FRMF lui a présenté le projet sportif des sélections nationales et les ambitions futures des Lions de l’Atlas, dans l’espoir de le convaincre de représenter le Maroc. Le joueur n’a toutefois pas encore tranché et souhaite prendre le temps d’étudier les différentes possibilités qui s’offrent à lui avant de choisir sa sélection.

Fils de l’ancienne star néerlandaise Robin van Persie, Shaqueel peut défendre les couleurs du Maroc grâce aux origines marocaines de sa mère.

La FRMF attend désormais sa réponse, tout en poursuivant sa stratégie de recrutement des jeunes talents disposant de la double nationalité.

H.M.