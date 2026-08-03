Le Wydad fixe ses conditions pour le retour de Lorch
Le Wydad de Casablanca envisage le retour de plusieurs anciens joueurs afin de bâtir un effectif compétitif pour la prochaine saison.
Selon une source fiable de Le Site info, le Sud-Africain Thembinkosi Lorch a exprimé son souhait de retourner au WAC. La direction wydadie s’est montrée favorable à cette possibilité et a entamé des discussions avec le joueur. Elle a toutefois fixé plusieurs conditions avant de conclure l’opération.
Le Wydad souhaite en effet lui proposer un contrat de courte durée, assorti d’un salaire nettement inférieur à celui qu’il percevait lors de son précédent passage, en raison de ses 33 ans.
Lorch serait disposé à accepter l’essentiel de ces exigences. Aucun accord définitif n’a cependant encore été conclu et les prochains jours devraient être décisifs pour son éventuel retour au Wydad.
H.M.