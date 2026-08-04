Maroc-Espagne: message du Roi Felipe VI au Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le Souverain espagnol exprime, en son nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple espagnols, ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à son frère le Roi Mohammed VI, et de prospérité et de bien-être au peuple marocain.

Le Roi Felipe VI saisit également cette occasion particulière pour réitérer les sentiments d’affection qu’il porte au Roi et sa confiance que les liens étroits de fraternité, d’amitié et de coopération unissant les deux peuples frères continueront de se consolider davantage.

S.L.