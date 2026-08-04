Mercato : le Raja ne parvient pas à trouver un accord pour Younès Dahmani

Le Raja de Casablanca n’est pas parvenu à trouver un accord définitif pour recruter l’un des joueurs en vue du mercato estival actuel.

Selon une source du Site Info, le Raja a tenu une nouvelle réunion avec l’Union Touarga afin de convaincre le club d’accepter son offre pour le recrutement de Younès Dahmani. Toutefois, cette rencontre n’a pas abouti à un accord définitif entre les deux parties.

La même source précise que le Raja n’a pas réussi à boucler le transfert lors de cette dernière réunion, mais le club casablancais n’a pas abandonné et poursuit ses efforts pour convaincre l’Union Touarga de céder le joueur.

Younès Dahmani reste très convoité durant ce mercato estival. De son côté, l’Union Touarga souhaite tirer le meilleur profit financier de son transfert et réclamerait près d’un milliard de centimes, soit environ 10 millions de dirhams, pour le laisser partir.