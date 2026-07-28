Lions de l’Atlas: des propos du président de la Fédé égyptienne provoquent la polémique

Hany Abo Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a suscité une vive polémique après de nouvelles déclarations concernant le modèle marocain. Le dirigeant a remis sur la table la question des joueurs marocains nés à l’étranger.

Invité de la chaîne égyptienne « Al Nahar », Abo Rida a affirmé que « l’essor du football marocain ne vient pas de l’intérieur, mais des joueurs évoluant en Europe ».

Ses propos ont relancé un débat apparu durant la Coupe du monde 2026. Plusieurs médias et plateformes statistiques avaient alors présenté le Maroc comme la première sélection de l’histoire du Mondial à aligner un onze de départ entièrement composé de joueurs nés hors du pays.

Cette donnée avait particulièrement alimenté les discussions après la rencontre face au Brésil. En Égypte, certains observateurs avaient utilisé cette donnée pour minimiser la réussite du football marocain, estimant qu’elle reposait essentiellement sur les joueurs formés en Europe, tandis que d’autres avaient préféré mettre en avant les performances et les résultats obtenus par les Lions de l’Atlas ces dernières années.

H.M