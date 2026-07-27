Bonne nouvelle pour les Marocains : un nouveau pays supprime le visa sous conditions

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Le gouvernement du Pérou a décidé d’exempter les citoyens marocains de visa d’entrée à des fins touristiques, à condition qu’ils soient titulaires d’un passeport ordinaire en cours de validité et disposent d’un visa Schengen ou d’un visa américain valide.

Selon l’agence de presse officielle péruvienne, cette mesure a été adoptée par un nouveau décret publié au Journal officiel. Celui-ci autorise les ressortissants marocains à séjourner au Pérou jusqu’à 183 jours, de manière continue ou par séjours successifs, sur une période d’un an.

Le décret précise également que le passeport ordinaire des citoyens marocains, ainsi que leur visa Schengen ou américain, devront être valables pendant au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire péruvien.

Les autorités péruviennes expliquent que cette décision s’inscrit dans le cadre du principe de réciprocité. Depuis 2017, le Maroc dispense en effet les citoyens péruviens titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les voyages touristiques. Le Pérou a ainsi choisi d’accorder le même avantage aux ressortissants marocains.