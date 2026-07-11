Mohamed Ouahbi : «Avec l’aide de Dieu, nous reviendrons plus forts»

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a exprimé sa profonde déception après l’élimination des Lions de l’Atlas de la Coupe du monde 2026. Dans un message adressé aux supporters marocains, il a assuré que la fin de l’aventure mondiale ne marquait pas la fin des ambitions de la sélection.

À travers un message publié sur son compte officiel Instagram, Mohamed Ouahbi a tenu à s’adresser aux supporters marocains, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre le travail pour rebondir lors des prochaines échéances.

« Notre parcours s’est achevé hier, mais notre ambition, elle, ne s’est pas arrêtée. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu vous offrir le match que vous méritiez », a écrit Mohamed Ouahbi.

Le sélectionneur a également adressé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant « sa vision éclairée et son soutien constant au football national ».

Il a ensuite tenu à remercier l’ensemble des Marocains, au Royaume comme à l’étranger : « Merci au peuple marocain, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Votre affection, votre confiance et vos encouragements ont été notre plus grande force jusqu’au bout. »

Mohamed Ouahbi a conclu son message sur une note d’espoir : « Avec l’aide de Dieu, nous reviendrons plus forts. L’avenir sera meilleur, si Dieu le veut. »

D.Y