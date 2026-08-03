CAN féminine 2026: les Lionnes de l’Atlas valident leur billet pour les quarts

L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, après un nul blanc face à son homologue sénégalaise (0-0), en match de la 3e et dernière journée du groupe A, disputé lundi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

A l’issue de ce match, le Maroc termine la phase de poules en tête du groupe avec 7 unités, suivi de l’Algérie (6 pts), tandis que le Sénégal et le Kenya, battu 2-0 par l’Algérie, quittent la compétition.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront en quarts de finale le 2e du groupe B, samedi sur la pelouse du stade Moulay El Hassan.

S.L.