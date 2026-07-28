Ayyoub Bouaddi, « un entraîneur sur le terrain » selon Sacramento

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João Sacramento, l’adjoint de Mohamed Ouahbi en sélection nationale, a salué les qualités techniques et humaines d’Ayyoub Bouaddi. Selon lui, le milieu de terrain se distingue par son intelligence, sa maturité et sa remarquable capacité à décrypter le jeu.

« Lorsqu’on apprend à connaître Bouaddi, on comprend rapidement qu’il s’agit d’un joueur différent. C’est un jeune très intelligent. S’il n’était pas devenu footballeur, je suis convaincu qu’il aurait réussi dans n’importe quel autre domaine. Sa maturité dépasse largement son âge », a-t-il déclaré.

Sacramento a ensuite raconté une séquence survenue lors du match entre le Maroc et le Brésil. Profitant d’une pause fraîcheur, Bouaddi lui avait suggéré un ajustement tactique concernant le positionnement de l’ailier afin de mieux fermer les espaces défensifs. « Ce qui est intéressant, c’est que le staff venait justement d’évoquer la même solution quelques instants auparavant. Cela montre sa capacité à analyser une rencontre, à en saisir les détails et à comprendre ce dont l’équipe a besoin sur le terrain », a-t-il expliqué.

L’adjoint du sélectionneur estime ainsi que Bouaddi possède déjà toutes les qualités d’un véritable relais du staff sur la pelouse. « C’est un joueur complet qui se comporte comme un entraîneur sur le terrain. Sa prestation contre le Brésil ne nous a pas surpris, car nous connaissons son caractère et son potentiel. Je suis convaincu qu’il rejoindra bientôt l’élite », a-t-il conclu.

H.M.