Mercato : Sofyan Amrabat à Al-Ittihad, pourquoi ça bloque ?

Le feuilleton Sofyan Amrabat est loin d’être terminé. Courtisé par Al-Ittihad durant ce mercato estival, l’international marocain n’est pas encore assuré de rejoindre le championnat saoudien, les négociations entre le club saoudien et Fenerbahçe butant sur un désaccord financier.

Selon le quotidien turc Fanatik, Al-Ittihad a transmis une offre officielle de 15 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent plusieurs bonus liés aux performances du joueur. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants du club stambouliote.

Fenerbahçe réclame en effet 20 millions d’euros nets pour laisser partir le milieu de terrain marocain, créant un écart de cinq millions d’euros entre les exigences du club turc et l’offre saoudienne.

Malgré cette différence, les discussions se poursuivent entre les deux parties afin de trouver un compromis. Al-Ittihad fait d’Amrabat l’une de ses priorités pour renforcer son milieu de terrain avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, convaincu que l’expérience du Lion de l’Atlas, acquise en Europe comme sur la scène internationale, constitue un atout majeur.

À ce stade, aucun accord définitif n’a été trouvé, mais les négociations restent ouvertes et pourraient évoluer dans les prochains jours.

D.Y