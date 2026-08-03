Fin de parcours pour Vladimir Petkovic avec l’Algérie

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé lundi qu’elle mettait fin à la mission du sélectionneur suisse Vladimir Petkovic à la tête des Fennecs, après un Mondial mitigé.

Intronisé en 2024 à la suite de Djamel Belmadi, le technicien d’origine bosnienne, âgé de 62 ans, quitte son poste quelque deux mois après avoir signé une prolongation de contrat courant jusqu’en 2028.

La relation entre la FAF et Petkovic et son staff « a officiellement pris fin ce jour, d’un commun accord », a indiqué l’instance dirigeante du foot algérien.

Avec Petkovic, l’Algérie, bien aidée par le nouveau format de la Coupe du monde à 48 nations, s’est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour la phase des matches à élimination directe d’un Mondial, après 2014.

Mais l’histoire a pris fin dès les 16es, face à la Suisse (2-0). Les Fennecs n’avaient pas non plus brillé à la Coupe d’Afrique des nations en janvier, avec une élimination en quarts par le Nigeria (2-0).

La FAF n’a pas communiqué sur l’identité de son successeur.

S.L.