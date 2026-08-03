Météo Maroc : les prévisions pour ce mardi 4 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 04 août 2026 :

– Temps chaud le Souss, le Sud-est et les provinces sahariennes.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas et ses versants est, et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses locales sur les plateaux de Phosphates.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 29/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et près des côtes et de 23/28°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’intérieur des provinces sud et le Sud-est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.

S.L.