Youssef En-Nesyri sous le feu des critiques en Arabie saoudite

L’avenir de Youssef En-Nesyri à Al-Ittihad fait de plus en plus débat. L’international marocain traverse une période délicate en Arabie saoudite, où il fait l’objet de vives critiques à l’approche de la nouvelle saison.

L’ancien joueur d’Al-Ittihad, Khamis Al-Zahrani, a appelé la direction du club de Djeddah à se séparer de l’attaquant marocain durant le mercato estival. Selon lui, En-Nesyri ne correspond pas aux exigences du nouveau projet sportif des Tigres.

Dans des déclarations accordées à la chaîne Al Arabiya, Al-Zahrani a estimé qu’Al-Ittihad s’apprête à disputer une saison particulièrement exigeante, mais souffre encore de plusieurs lacunes dans son effectif, notamment au regard des principes de jeu du nouvel entraîneur allemand Jens Fissing.

« Le club a besoin de davantage de profondeur, notamment au milieu de terrain. Ni Houssem Aouar, ni Fabinho, ni Youssef En-Nesyri ne semblent en mesure de répondre pleinement aux exigences du nouveau coach, qui privilégie un jeu direct, un pressing intense et des transitions rapides », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur a également invité le technicien allemand à trancher rapidement sur l’avenir de plusieurs cadres de l’équipe, dont Fabinho, Houssem Aouar et Youssef En-Nesyri, estimant que le club doit agir sans tarder afin de combler les lacunes de l’effectif avec des recrues de qualité avant le début de la saison.

Selon lui, le nouvel entraîneur dispose désormais d’une vision claire des besoins de son groupe et doit accélérer les décisions pour bâtir une équipe capable de répondre aux ambitions d’Al-Ittihad.

D.Y

خميس الزهراني اللاعب الدولي السعودي السابق لـ « العربية » 🎙️ 💬 »الاتحاد يحتاج إلى عمق كبير، لا حسام عوار ولا فابينيو ولا يوسف النصيري يستطيعون القيام بالمهام المتوقع أن يعتمد عليها المدرب، مثل اللعب المباشر والتحول السريع »

💬 »الفريق يحتاج إلى لاعبي وسط، ويجب أن يكون عوار وفابينيو… pic.twitter.com/FjGiV4SfrZ — العربية رياضة (@AlArabiyaSports) July 22, 2026