FC Barcelone : Marc-André ter Stegen rejoint l’Ajax Amsterdam

Par LeSiteinfo avec MAP

Le portier allemand Marc-André ter Stegen a rejoint l’Ajax Amsterdam, prêté par le club espagnol du FC Barcelone pour une saison, a annoncé mardi le club néerlandais.

«Marc possède un palmarès impressionnant et ses qualités sont largement reconnues. Il représente un renfort direct pour notre équipe”, s’est félicité dans un communiqué le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff.

Le joueur de 34 ans, qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Hansi Flick, avait déjà été prêté en deuxième partie de saison dernière à Gérone, finalement relégué. Il s’était cependant blessé à la cuisse dès son deuxième match, blessure qui l’avait privé de la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne.

A Amsterdam, ter Stegen sera de nouveau sous les ordres de Michel, qui a rebondi sur le banc de l’Ajax après avoir connu la relégation la saison dernière avec Gérone.

Arrivé au FC Barcelone en 2014, l’international aux 44 sélections est sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2028. Le poste de titulaire est désormais occupé par Joan Garcia, recruté en 2025 en provenance de l’Espanyol, tandis que le Polonais Wojcieh Szczesny est le principal remplaçant.