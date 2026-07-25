Tennis: Sinner et Djokovic déclarent forfait au Masters 1000 de Montréal

Par LeSiteinfo avec MAP

Jannik Sinner et Novak Djokovic, N.1 et N.7 mondiaux, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal, ont annoncé vendredi les organisateurs du tournoi canadien du circuit ATP qui débute le 1er août.

« Après avoir examiné attentivement tous les facteurs avec mon équipe, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de Montréal », a déclaré Sinner, qui vient de remporter le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon quelques semaines après avoir perdu pied au 2e tour à Roland-Garros, victime d’une grosse défaillance physique.

« Il n’est jamais facile de manquer un événement aussi important, mais nous pensons que c’est la bonne décision de donner la priorité à ma santé », a ajouté l’Italien.

Quant à Djokovic, le Serbe de 39 ans, demi-finaliste du récent Wimbledon, ne fait plus que de rares apparitions sur le circuit, hors tournois du Grand Chelem. Il n’a disputé que cinq tournois depuis le début de l’année.

Sinner et Djokovic avaient déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 canadien en 2025, qui avait alors lieu à Toronto (les deux villes organisent alternativement le Masters 1000 canadien).

« Nous estimons que la fréquence de ces désistements de dernière minute ces dernières années soulève une question plus large pour notre sport », a estimé la directrice de l’événement canadien, Valérie Tétreault.

« Les tournois Masters 1000 comptent parmi les rendez-vous phares du circuit, et les fans s’attendent légitimement à y voir s’affronter les meilleurs joueurs du monde », affirme-t-elle.