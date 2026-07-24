Un entraîneur marocain dans le viseur du Wydad

Le Wydad de Casablanca poursuit ses recherches pour trouver son futur entraîneur. Si plusieurs noms circulent depuis quelques jours, dont celui de l’Uruguayen Daniel Carreño, une nouvelle piste marocaine prend de l’épaisseur.

Selon les informations de Le Site info Sport, Amine El Karma figure désormais parmi les principaux candidats pour prendre les commandes du club casablancais. Le technicien marocain serait même l’un des profils privilégiés par le nouveau président du Wydad, Ibrahim El Asri, qui souhaite ouvrir un nouveau chapitre à la tête des Rouges.

Âgé de 40 ans, Amine El Karma s’est forgé une solide réputation sur la scène nationale. Lors de son passage à l’Olympique de Safi, il a marqué l’histoire du club en lui offrant la première Coupe du Trône de son histoire, remportée face à la RS Berkane.

Avant cette réussite, le jeune entraîneur avait déjà dirigé la RS Berkane, avec laquelle il avait également décroché la Coupe du Trône, en venant à bout du Raja de Casablanca de l’entraîneur allemand Josef Zinnbauer.

Aucune décision officielle n’a encore été annoncée par le Wydad, mais les discussions se poursuivent. L’arrivée d’Amine El Karma constituerait un choix fort de la nouvelle direction, qui pourrait miser sur un technicien marocain en pleine ascension pour mener à bien son nouveau projet sportif.

D.Y