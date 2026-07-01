WAC : voici les candidats à la succession de Hicham Aït Menna

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Le Wydad de Casablanca a dévoilé, ce mardi, la liste des candidats à la présidence du club, en vue de succéder à Hicham Aït Menna.

Le club a indiqué que la période de dépôt des candidatures est désormais close. Les dossiers remplissant les conditions requises seront soumis à l’approbation des adhérents lors de la prochaine assemblée générale.

Les candidats à la présidence du Wydad sont Yassine Saâdallah, Anas Karami, Issam Laâssel, Ibrahim El Assri, Othail Touzer, Hassan Harir et Mohamed Allam

Le Wydad a également précisé que l’ensemble des demandes d’adhésion ainsi que les candidatures conformes aux critères seront examinées et présentées lors de la prochaine assemblée générale, conformément aux statuts et règlements en vigueur au sein du club.

H.M.