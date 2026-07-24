Maroc ou Pays-Bas ? Shaqueel van Persie entretient le suspense

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Shaqueel van Persie, fils du joueur néerlandais Robin van Persie, a entretenu le suspense autour de son avenir international en évoquant la possibilité de défendre un jour les couleurs du Maroc, pays dont sa mère est originaire.

Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais AD, le jeune joueur a toutefois assuré qu’il n’avait encore pris aucune décision. « Je vois régulièrement circuler des rumeurs affirmant que j’ai choisi le Maroc, mais personne ne m’a encore posé directement la question. Je ne peux donc pas y répondre », a-t-il expliqué.

Shaqueel van Persie affirme que ce choix n’est pas encore au centre de ses préoccupations. « Je n’y ai pas encore réfléchi. J’aimerais pouvoir jouer pour les deux sélections, mais si le moment de choisir arrive, je prendrai le temps d’y penser », a-t-il ajouté.

Le joueur assure également pouvoir compter sur le soutien de ses parents, quelle que soit sa décision. « Ils me conseilleront de suivre mon cœur. Pour eux, le bon choix sera celui qui me rendra heureux », a-t-il confié.

Possédant les nationalités marocaine et néerlandaise, Shaqueel van Persie reste donc éligible pour représenter les Lions de l’Atlas ou les Pays-Bas. Son choix définitif demeure, pour l’heure, ouvert.

H.M.