Maroc-Algérie: ouverture exceptionnelle des frontières, voici pourquoi

La frontière maroco-algérienne a été exceptionnellement ouverte, mercredi 22 juillet, au niveau du poste d’Oujda-Maghnia, afin de permettre le rapatriement d’un nouveau groupe de ressortissants marocains retenus en Algérie.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, les autorités algériennes ont remis aux autorités marocaines 24 candidats marocains à la migration irrégulière, dont trois femmes, dans le cadre d’une opération de remise organisée entre les deux pays.

L’opération a également permis le rapatriement de la dépouille d’un ressortissant marocain, transférée aux autorités marocaines par le même point de passage frontalier.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du traitement des dossiers des Marocains disparus, détenus ou retenus en Algérie après des tentatives de migration irrégulière. L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile rappelle que plus de 500 dossiers sont actuellement suivis, dont 138 personnes sont en cours de rapatriement ou de procédure de retour.

D.Y