Open d’Australie: les matchs interrompus en raison de la chaleur

Par LeSiteinfo avec MAP

La vague de chaleur qui s’est abattue samedi sur Melbourne a conduit les organisateurs de l’Open d’Australie à interrompre temporairement les matchs, conformément au protocole fortes chaleurs mis en place pour protéger la santé des joueurs.

Au moment de l’interruption, à 14h30 locales (03h30 GMT), le mercure affichait 35°C et devait encore grimper jusqu’à 40°C en fin d’après-midi, selon les services météorologiques de la ville.

Par mesure de précaution, le tournoi a donc suspendu les rencontres, sans toutefois que les autorités locales ne déclenchent d’alerte spécifique pour la population de Melbourne.

La journée de samedi est consacrée à la deuxième et dernière partie des huitièmes de finale des tableaux de simple, hommes et femmes.

Trois rencontres étaient en cours au moment de l’arrêt du jeu : Jannik Sinner et Eliot Spizzirri étaient à égalité un set partout, Lorenzo Musetti affrontait Tomas Machac dans un cinquième set décisif, tandis que la Tchèque Linda Noskova et la Chinoise Wang Xinyu étaient à 2-2 dans la première manche.

Les matchs Sinner-Spizzirri et Musetti-Machac, disputés respectivement sur les courts Rod Laver et John Cain, n’ont été que brièvement suspendus, le temps de fermer les toits rétractables.

La rencontre entre Valentin Vacherot et Ben Shelton, programmée sur le Margaret Court, a été légèrement retardée et a débuté sous toit fermé.

De nombreux autres matchs de double ou de juniors étaient également en cours et ont été interrompus.