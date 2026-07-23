Hausse des prix de la viande au Maroc : les professionnels pointent plusieurs facteurs

Face à la hausse persistante des prix de la viande au Maroc, les professionnels du secteur de l’élevage avancent plusieurs explications. Selon eux, cette flambée ne relève pas uniquement du contexte national, mais s’inscrit dans une dynamique mondiale alimentée par les changements climatiques, les tensions géopolitiques, l’augmentation de la demande et la hausse des coûts de production.

Réunis en assemblée générale samedi dernier, les membres de la Fédération nationale des éleveurs d’ovins et de caprins ont relayé l’analyse de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Son représentant a souligné que l’augmentation des prix de la viande est un phénomène observé à l’échelle internationale, aggravé par les épisodes de sécheresse, la propagation de maladies animales, les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre et la baisse de la productivité.

Les participants ont par ailleurs mis en avant le rôle de la Fédération dans la préservation des races ovines et caprines marocaines, l’amélioration de leur productivité et l’accompagnement des éleveurs. Ils estiment que l’organisation a contribué au développement du secteur grâce au respect des normes techniques, à une gouvernance fondée sur la transparence et à l’élargissement progressif de son réseau de groupements, passé d’une cinquantaine en 2008 à plus de 170 aujourd’hui.

Les professionnels ont également salué les mesures mises en place par le ministère de l’Agriculture pour soutenir les éleveurs, notamment les aides destinées à l’alimentation du bétail durant les années de sécheresse. Ils ont aussi mis en avant le programme royal de reconstitution du cheptel national, doté d’une enveloppe de plus de 11 milliards de dirhams, destiné à accompagner un secteur durement affecté par les aléas climatiques de ces dernières années.

Pour les prochaines années, la Fédération prévoit d’accélérer la reconstitution du cheptel, de moderniser les systèmes d’élevage, de développer le recours à l’insémination artificielle et de renforcer la formation aux métiers de l’élevage afin d’améliorer durablement la productivité et la compétitivité de la filière.

D.Y