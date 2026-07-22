Nouvel entraîneur du Wydad Casablanca : un profil sort du lot

À peine élu à la présidence du Wydad Athletic Club, Ibrahim El Asri s’apprête à lancer l’un de ses premiers grands chantiers : la nomination du nouvel entraîneur des Rouge et Blanc. Selon les derniers éléments, l’Uruguayen José Daniel Carreño apparaît comme le favori pour prendre les commandes de l’équipe en vue de la prochaine saison.

Avant même son élection, El Asri avait annoncé avoir conclu un accord de principe avec le technicien uruguayen. Il ne resterait désormais que quelques détails à régler avant l’officialisation de son arrivée à la tête du Wydad.

Le nouveau président a d’ailleurs confirmé avoir présenté à José Daniel Carreño et à son staff les grandes lignes du projet sportif qu’il souhaite mettre en œuvre afin de relancer le club et répondre aux ambitions des supporters.

Fort d’une riche expérience sur les bancs de touche, Carreño s’est notamment illustré en Arabie saoudite, où il a remporté un doublé historique avec Al-Nassr en 2013. Le technicien uruguayen a également dirigé la sélection du Qatar ainsi qu’Al-Shabab, avant de poursuivre sa carrière dans plusieurs championnats.

Sauf retournement de situation, José Daniel Carreño devrait donc devenir le prochain entraîneur du Wydad, une nomination très attendue par les supporters, impatients de découvrir le projet sportif de la nouvelle direction.

D.Y