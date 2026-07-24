AS FAR: après avoir porté le maillot du WAC, le joueur Tou Carneiro s’explique

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Tó Carneiro, joueur de l’AS FAR, est sorti de son silence pour répondre à la polémique suscitée par son apparition avec un maillot du Wydad de Casablanca.

Dans une publication sur son compte Instagram, le joueur a expliqué qu’il s’agissait simplement d’un échange de maillots entre joueurs après la fin des rencontres. « Chers supporters, les rivalités footballistiques restent sur le terrain. Une fois le match terminé, nous sommes tous des frères. C’est pour cette raison que les joueurs échangent leurs maillots », a-t-il écrit.

« Je n’ai pas porté ce maillot pour manquer de respect à notre club. L’échange de maillots entre joueurs est une pratique tout à fait normale et je ne vois aucun problème à le porter lorsque je ne suis pas sur le terrain », a-t-il ajouté. À travers son message, Carneiro a réaffirmé son profond respect pour l’AS FAR et ses supporters, assurant que son geste ne cachait aucune intention de leur porter atteinte.

A noter que les photos du joueur portant le maillot du Wydad avaient suscité de nombreuses réactions parmi les supporters du club militaire.

H.M.