Houcine Ammouta réussit ses débuts avec Al Ahly

L’entraîneur marocain Houcine Amouta n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts sur le banc d’Al Ahly. Pour son premier match à la tête du géant égyptien, les Rouge et Blanc ont largement dominé Al Nasr (5-1), lors d’une rencontre amicale disputée dans le cadre de leur préparation à la nouvelle saison.

L’équipe cairote a rapidement affiché ses intentions en livrant une prestation offensive aboutie. Le Slovène Nejc Gradišar s’est illustré avec un doublé, tandis que Hussein El Shahat, Ali Mahmoud et l’international marocain Achraf Bencharki ont également trouvé le chemin des filets.

Au-delà du résultat, cette première sortie a permis à Hussein Amouta de poser les bases de son projet de jeu et d’envoyer un premier signal encourageant avant le coup d’envoi des compétitions nationales et continentales.

Le technicien marocain espère désormais s’appuyer sur cette entame réussie pour poursuivre la montée en puissance de son équipe et conduire Al Ahly vers de nouveaux titres au cours de la saison à venir.

D.Y