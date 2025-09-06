US Open: Jannik Sinner rejoint Carlos Alcaraz en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le N.1 mondial Jannik Sinner s’est qualifié vendredi pour la finale de l’US Open, où il retrouvera son dauphin Carlos Alcaraz pour leur troisième duel en finale de Grand Chelem cette saison.

Vainqueur de Wimbledon face à l’Espagnol après avoir laissé filer trois balles de match contre lui en finale de Roland-Garros, l’Italien de 24 ans a dominé difficilement le Canadien Felix Auger-Aliassime (27e) 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Il disputera dimanche sa quatrième finale consécutive en Majeur, une première pour un joueur de son âge dans l’ère professionnelle. Seuls trois joueurs avant lui, l’Australien Rod Laver, le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, ont réussi ce difficile quadruplé avant lui.

Sinner et Alcaraz sont en outre les premiers joueurs depuis les Australiens Roy Emerson et Fred Stolle en 1964 à s’affronter trois fois en finale de Grand Chelem durant la même saison.

En cas de défaite dimanche, Sinner cédera son trône de N.1 mondial à Alcaraz. Mais l’Italien, quadruple vainqueur en Grand Chelem, reste invaincu en tournois majeurs disputés sur dur depuis sa défaite à l’US Open 2023.

Vendredi, il a également décroché sa 300e victoire sur le circuit et la 87e en Grand Chelem, effaçant le record italien de Nicola Pietrangeli (86).