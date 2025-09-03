US Open: Djokovic bat Fritz et retrouve Alcaraz en demi-finale (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic (7e mondial) s’est qualifié mardi pour les demi-finales de l’US Open en battant l’Américain Taylor Fritz (4e) en quatre sets (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) au terme de près de trois heures et demie de jeu.

L’ex-N.1 mondial, éliminé en demi-finales des trois premiers tournois majeurs de la saison, affrontera vendredi l’Espagnol Carlos Alcaraz (2e), qu’il avait éliminé en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Djokovic devient le premier joueur de l’ère professionnelle, depuis 1968, à atteindre à six reprises le dernier carré des quatre tournois du Grand Chelem au cours d’une même saison (2011, 2012, 2013, 2015, 2021 et 2025), dépassant ainsi son rival suisse Roger Federer, retraité depuis 2022, qui avait accompli cette performance à cinq reprises.

Invaincu en onze confrontations contre Fritz, le Serbe de 38 ans rallie pour la 14e fois les demi-finales de l’US Open, égalant ainsi l’Américain Jimmy Connors.