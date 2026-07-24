Achraf Hakimi et Kylian Mbappé en vacances sur la Côte d’Azur

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Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont choisi de passer une partie de leurs vacances d’été sur la Côte d’Azur, après leur participation à la Coupe du monde 2026.

L’international marocain et son ancien coéquipier au PSG ont été aperçues à Saint-Tropez et à Cannes, profitant de leur séjour dans plusieurs complexes touristiques et lieux prisés de la région. Leur apparition n’a pas manqué de susciter l’intérêt des médias et des internautes.

Ces vacances interviennent après une saison particulièrement longue et chargée. Achraf Hakimi et Kylian Mbappé profitent ainsi de cette période de repos pour récupérer avant de reprendre les préparatifs de la nouvelle saison, marquée par plusieurs échéances importantes avec leurs clubs respectifs et leurs sélections nationales.

H.M.