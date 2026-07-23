Adil Ramzi proche du Wydad ? Une source fait le point

Le choix du futur entraîneur du Wydad de Casablanca continue d’alimenter les discussions parmi les supporters, quelques jours après la désignation du nouveau président du club.

Ces dernières heures, plusieurs informations ont évoqué un possible retour d’Adil Ramzi sur le banc des Rouges pour la saison prochaine.

Contactée par Le Site Info Sport, une source proche du dossier a toutefois démenti ces rumeurs. Selon cette dernière, l’ancien entraîneur du Wydad est actuellement loin d’un retour au club, en raison de ses engagements avec la Fédération néerlandaise de football, où il dirige la sélection des Pays-Bas des moins de 19 ans.

La même source estime qu’il serait difficile de convaincre Ramzi de revenir au Wydad, tant en raison de son expérience passée à la tête de l’équipe que de son contrat actuel avec la fédération néerlandaise. Elle souligne néanmoins que le technicien marocain reste l’un des entraîneurs les plus appréciés par les supporters du club casablancais.

Par ailleurs, si plusieurs noms circulent ces derniers jours parmi les fans du Wydad, le candidat le plus proche de prendre les rênes de l’équipe serait, à ce stade, l’Uruguayen José Daniel Carreño.

Toujours selon cette source, Carreño aurait déjà trouvé un accord de principe avec le nouveau président du Wydad, Ibrahim El Asri. Le technicien uruguayen aurait pris connaissance de la situation de l’effectif, identifié les postes à renforcer et défini les principaux objectifs en vue de la prochaine saison. Il séjournerait actuellement dans un hôtel à Casablanca afin de finaliser les derniers détails de son arrivée.

D.Y