Qui sera le prochain entraîneur du Wydad ?

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Les supporters du Wydad de Casablanca attendent avec impatience l’annonce officielle de l’identité de l’entraîneur qui dirigera les Rouge et Blanc lors de la prochaine saison.

Après l’élection d’Ibrahim El Asri à la présidence du Wydad, les regards sont désormais tournés vers le choix du futur entraîneur qui prendra les commandes de l’équipe.

Avant la tenue de l’assemblée générale, El Asri avait annoncé avoir trouvé un accord de principe avec l’entraîneur uruguayen José Daniel Carreño.

Le nouveau président du Wydad devrait désormais finaliser les démarches nécessaires pour officialiser l’arrivée de Carreño. El Asri avait confirmé avoir négocié avec le technicien uruguayen, qui, accompagné de ses adjoints, a pris connaissance du projet sportif sur lequel le club souhaite travailler.

Carreño s’est notamment fait connaître dans le championnat saoudien au début des années 2010 avec Al-Nassr, avec lequel il a réalisé un doublé historique en 2013. Il a également dirigé la sélection du Qatar, Al-Shabab en Arabie saoudite, ainsi que plusieurs autres clubs.

H.M